Der 95-jährige Rudi Stöckel aus Einzingen hat viel in Archiven und Chroniken geforscht. Nun hat er seine eigenen Erinnerungen an drei Gesellschaftsordnungen aufgeschrieben.

Einzingen - Langeweile kennt Rudi Stöckel nicht. Der 95-jährige Ortschronist aus Einzingen legt in diesem Jahr ein ganz besonderes Büchlein vor. Früher forschte er in Archiven, um das Puzzle der Geschichte seines Wahlheimatortes Einzingen zusammenzusetzen. Dabei stützte er sich auf Chroniken. Vielleicht kam ihm dabei früher schon mal der Gedanke, dass auch die eigenen Erlebnisse Puzzlesteine in der Geschichte eines Ortes sind. Deshalb ergänzt er die Chronik nun mit einer Broschüre mit seinen ganz persönlichen Erfahrungen.