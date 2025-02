Sangerhausen - Diesen Effekt soll es in der Zukunft öfter geben: Die Besucher der Sangerhäuser Jacobikirche staunen und zücken das Mobiltelefon, um ein Foto zu machen. Das soll nicht nur Fans des Thomaskantors Johann Sebastian Bach betreffen. Der Name des großen Komponisten soll viele Besucher nach Sangerhausen und in die Jacobikirche am Markt locken.

