Kriminelle haben es nicht nur in Mansfeld-Südharz auf das Geld anderer abgesehen. Die Sparkassen im Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz warnen vor Betrügern und und schildern, welche Tricks sie benutzen und wie man sich schützen kann.

Von Joel Stubert und Simon Ecker 29.09.2025, 15:29
Die Sparkassen in Mansfeld-Südharz und dem Saalekreis warnen derzeit vor ausgebufften Tricks von Betrügern. Foto: picture alliance/dpa

Sangerhausen/MZ. - Ein falscher Klick hier, übertriebene Gier oder verhängnisvolles Vertrauen in windige Berater: Schnell sind Menschen in den Fängen von Kriminellen, die es nur auf das Geld der Opfer abgesehen haben.