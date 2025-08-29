Nach vier Jahren ist der denkmalgerechte Umbau des Hauses Poetengang 8 in Sangerhausen abgeschlossen. Was an dem Haus alles verändert wurde und wie es künftig genutzt wird.

Neues Leben in alter Villa - Was im Hort Poetengang entstanden ist

Der Sangerhäuser Oberbürgermeister Torsten Schweiger (rechts) nimmt den Baufortschritt der Wohnungen im ehemaligen Hort Poetengang mit den Bauherren Christoph und Susanne Osterroth in Augenschein.

Sangerhausen/MZ. - Mit dem Haus verbinden viele Sangerhäuser positive Erinnerungen. Haben sie doch in der denkmalgeschützten Villa aus hellrotem Backstein, Poetengang 8, Teile ihrer Kindheit verbracht. Das Gebäude diente zu DDR-Zeiten und danach jahrzehntelang als Kindergarten oder Hort.