Umbau in Sangerhausen beendet Neues Leben in alter Villa - Was im Hort Poetengang entstanden ist
Nach vier Jahren ist der denkmalgerechte Umbau des Hauses Poetengang 8 in Sangerhausen abgeschlossen. Was an dem Haus alles verändert wurde und wie es künftig genutzt wird.
29.08.2025, 06:56
Sangerhausen/MZ. - Mit dem Haus verbinden viele Sangerhäuser positive Erinnerungen. Haben sie doch in der denkmalgeschützten Villa aus hellrotem Backstein, Poetengang 8, Teile ihrer Kindheit verbracht. Das Gebäude diente zu DDR-Zeiten und danach jahrzehntelang als Kindergarten oder Hort.