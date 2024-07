Sebastian Möbius tritt in Mansfeld-Südharz die Nachfolge von Sportreporter Ralf Kandel an.

Sangerhausen/MZ. - „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, fabulierte mal Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“. Gelinde gesagt ist mein Zauber der Fußball und ein Spiel dauert 90 Minuten. Doch genug der Phrasen.

Mit dem Abschied von Ralf Kandel als „rasender Reporter“ in den mehr als verdienten Ruhestand übernehme ich das Zepter der sportlichen Berichterstattung in Mansfeld-Südharz.

Mein Ziel wird es sein, die Vereine weiter umfänglich in unserem Blatt zu repräsentieren und eine gute Sportmischung für die Leser zu liefern. In Zukunft möchte ich gängige Prozesse weiter beleben und meine eigene Note einbringen.

Damit komme ich auch direkt zu meinem Anliegen, liebe Vereinsvertreter. Damit auch künftig eine fruchtbare und erquickende Zusammenarbeit besteht, bitte ich euch, mit mir in Kontakt zu treten, damit wir uns kennenlernen und ihr, wie bisher auch weiterhin präsent in der Zeitung seid. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr auch in Bezug auf persönliches Erscheinen meinerseits etwas nachsichtig seid, da ich als Bernburger nicht überall gleichzeitig am Spieltag sein kann.

›› Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Vereinen und deren Vertretern im Verbreitungsgebiet und hoffe auf einen guten und respektvollen Austausch. Für Anliegen, Ankündigungen oder für mögliche Terminabsprachen erreicht ihr mich unter meiner Mailadresse: [email protected]

Erfahrungen im Sport

Vor meinem Engagement als leitender Sportredakteur in Sangerhausen, Hettstedt und Eisleben war ich ein halbes Jahr beim Lokalsport in Halle tätig. Mein Volontariat, eine zweijährige Ausbildung bei der MZ, habe ich hauptsächlich in meiner Heimatstadt beim Bernburger Kurier absolviert.

Zuvor war ich nach meinem Journalismus-Studium an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal in der Landeshauptstadt als Social-Media-Manager beim Fußballverband Sachsen-Anhalt tätig.

Ich freue mich darüber hinaus mit neuen Sportarten wie Radball oder Kegeln beziehungsweise Platzbahnkegeln Bekanntschaft zu machen – Platz dafür ist genügend da.

In meiner Freizeit war ich während meines Studiums als Blindenreporter beim 1. FC Magdeburg tätig und drei Jahre lang Schiedsrichter im Salzlandkreis.