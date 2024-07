Der neue Sangerhäuser Oberbürgermeister Torsten Schweiger nutzt die Amtsübergabe, um auf seine siebenjährige Amtszeit vorauszublicken. Demnach wird einiges anders werden in der Stadt.

Sangerhausen - Willkommen und Abschied im „Goldenen Saal“: Auf einer feierlichen Veranstaltung hat der Sangerhäuser Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) sein Amt am Montagabend an seinen Nachfolger Torsten Schweiger (CDU) übergeben, dessen Amtszeit am Donnerstag beginnt. Es gab viel Dank und Anerkennung für die Arbeit des scheidenden OB, der aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestanden hatte.