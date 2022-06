Neuer Hilfstransport aus Sangerhausen hat Schülerspenden und eine Gulaschkanone an Bord

Domenik, Louis, Mia und Nicholas verstauen Spenden in einem Karton, die an der Grundschule Goethe in Sangerhausen gesammelt wurden.

Sangerhausen/MZ - Ein kleiner Aufruf hat genügt. Und schon kamen die Spenden in einer solchen Menge, dass sie am Ende einen Klassenraum füllten. „Hier sind Eltern und Großeltern mit ganzen Autos voller Sachen vorgefahren“, erzählt Schulsozialarbeiterin Katja Fehse, die an der Goethe-Grundschule in Sangerhausen eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge gestartet hat.