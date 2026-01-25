Nach der Beanstandung Neuer Anlauf für den Haushalt im Landkreis Mansfeld-Südharz
Das Landesverwaltungsamt hat den Kreishaushalt von Mansfeld-Südharz für 2026 beanstandet und fordert die Festsetzung einer höheren Umlage. Hat das im Kreistag eine Chance?
25.01.2026, 10:15
Sangerhausen/MZ. - Einen überschuldeten Haushalt ohne Konsolidierungskonzept und einen Hebesatz von 35 Prozent für die Kreisumlage hatte der Kreistag im Dezember beschlossen. Nein, sagte das Landesverwaltungsamt (LVA) als Aufsichtsbehörde und beanstandete den Beschluss. Der Landkreis müsse seine finanziellen Möglichkeiten stärker ausschöpfen, hieß es von der Behörde. Zudem fordert sie eine höhere Kreisumlage.