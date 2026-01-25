Nach einem Jubiläumsjahr voller Arbeit, Turniere und weiterer sportlicher Highlights ordnet der Greppiner Verein 2025 ein und steckt die Ziele für 2026 ab.

Springprüfungen aller Klassen gehören beim Greppiner Derby seit Jahren zu den sportlichen Höhepunkten.

Greppin/MZ. - Hinter dem Reitverein Greppin liegt ein Jahr, das im Verein niemand so schnell vergessen dürfte. 2025 war kein normales Vereinsjahr, sondern eines mit besonderen Anlässen, viel Arbeit und klaren Aufgaben. Gleich zwei Jubiläen prägten die Saison: 50 Jahre Greppiner Derby und 35 Jahre Reitverein. Entsprechend groß war der Aufwand – und entsprechend deutlich fällt nun die Bilanz aus.