Zur Idee einer Seilbahn über den Geiseltalsee läuft eine Machbarkeitsstudie. Dazu gehören Umfragen, um die Akzeptanz durch Touristen wie Müchelner Einwohner zu ermitteln. Welche ersten Erkenntnisse es gibt.

Was sagen Touristen und Müchelner zu einer Seilbahn über den Geiseltalsee?

So könnte die Seilbahn über den Geiseltalsee aussehen.

Mücheln/MZ. - Eine Seilbahn über den Geiseltalsee von der Marina Mücheln bis zum Weinberg „Goldener Steiger“ mit Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr – schon seit mehr als einem Jahr arbeiten die Technische Hochschule Ingolstadt, die Hochschule Merseburg, das Unternehmen FMS Future Mobility Solutions GmbH aus der Nähe von Ingolstadt und die Stadt Mücheln dank Fördermitteln an einer Machbarkeitsstudie dazu.