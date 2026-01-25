Auf der B184 hat es am Samstagabend am Abzweig Lingenau einen Unfall gegeben.

Dessau/MZ. - Am Lingenauer Dreieck ist es am Samstagabend, 24. Januar, zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 52-jähriger Mann hatte gegen 20.30 Uhr mit seinem Nissan die B 184 aus Dessau in Richtung Bitterfeld befahren, als an der Einmündung zur Landstraße 141 in Richtung Lingenau die Ampel auf Rot wechselte.

Eine 60-jährige Fahrerin eines Mitsubishi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den bereits zum Stillstand gekommenen Nissan auf. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.