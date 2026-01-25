weather schneeregen
  4. „Vergessene Lebensgeschichten“: Auf den Spuren von Albert Schwendy - Bayerischer Rundfunk erzählt Geschichte von geraubtem Gemälde

Der Bayerische Rundfunk zeigt am Sonntag bei ARD Alpha eine Ausgabe der Serie „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten“ mit Aufnahmen aus Dessau.

Von Sophia Seifert Aktualisiert: 25.01.2026, 11:58
Schwendys Marktplatz in der Anhaltischen Gemäldegalerie.
Schwendys Marktplatz in der Anhaltischen Gemäldegalerie. Foto: Bayerischer Rundfunk

Dessau/MZ. - Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt am Sonntag bei ARD Alpha eine Ausgabe der Serie „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten“ mit Aufnahmen aus Dessau.