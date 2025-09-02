Die Straße der Einheit in Berga soll mit neu gestalteten Nebenanlagen auch ein Treffpunkt für Anwohner sein.

Neue Straße der Einheit soll auch ein Treffpunkt sein

Berga - Die ersten offiziellen Nutzer der neu gestalteten „Straße der Einheit“ in Berga waren die Kinder der Kindertagesstätte „Thyraspatzen“. Nach 13 Monaten Bauzeit wurde die Straßenbaumaumaßnahme im Bergaer Unterdorf, die Topfstedter Straße und die Straße der Einheit abgeschlossen und mit dem symbolischen Banddurchschnitt an die Einwohner übergeben.