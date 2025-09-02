weather regenschauer
Die Straße der Einheit in Berga soll mit neu gestalteten Nebenanlagen auch ein Treffpunkt für Anwohner sein.

Von Steffi Rohland 02.09.2025, 14:00
Straßeneinweihung in Berga. Bürgermeister Gunter Pabst zieht Bilanz der Baumaßnahme.
Straßeneinweihung in Berga. Bürgermeister Gunter Pabst zieht Bilanz der Baumaßnahme. Foto: Steffi Rohland

Berga - Die ersten offiziellen Nutzer der neu gestalteten „Straße der Einheit“ in Berga waren die Kinder der Kindertagesstätte „Thyraspatzen“. Nach 13 Monaten Bauzeit wurde die Straßenbaumaumaßnahme im Bergaer Unterdorf, die Topfstedter Straße und die Straße der Einheit abgeschlossen und mit dem symbolischen Banddurchschnitt an die Einwohner übergeben.