Bob Blume ist Oberstudienrat und Podcaster, Social-Media-Berühmtheit und Bildungsakteur. Jetzt hat der Gymnasiallehrer ein neues Buch geschrieben: „Lesen. Schreiben.“

Sangerhausen/MZ - Im Internet hat er mehrere Hunderttausend Follower, auf Social Media und bei bundesweiten Vorträgen äußert er sich viel - und kritisch - zum Bildungssystem, zum Lehrerberuf und zu digitaler Kommunikation. Die MZ hat mit Bob Blume über seine Lust am Lesen gesprochen.