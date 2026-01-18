weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Bildungs-Influencer mit neuem Buch Netzlehrer Bob Blume ermuntert Eltern: „Wegkommen vom bewusstlosen Lesen“

Bob Blume ist Oberstudienrat und Podcaster, Social-Media-Berühmtheit und Bildungsakteur. Jetzt hat der Gymnasiallehrer ein neues Buch geschrieben: „Lesen. Schreiben.“

Von Armin Himmelrath Aktualisiert: 18.01.2026, 09:47
Buchautor Blume: „Doch noch einmal ein Buch schnappen.“
Sangerhausen/MZ - Im Internet hat er mehrere Hunderttausend Follower, auf Social Media und bei bundesweiten Vorträgen äußert er sich viel - und kritisch - zum Bildungssystem, zum Lehrerberuf und zu digitaler Kommunikation. Die MZ hat mit Bob Blume über seine Lust am Lesen gesprochen.