Oberröblingen/MZ. - Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckerei am Sonntag im Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen liegt nun eine Personenbeschreibung des Täters vor. Die Polizei sucht nach einem etwa 45 Jahre alten schlanken Mann, der hiesigen Dialekt sprach. Der Unbekannte wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben.

Auffälliger Bart

Er soll eine schwarze Brille und ein braunes Basecap getragen haben. Bekleidet war der Räuber mit einer braunen Jogginghose sowie einer langärmligen Strickjacke, von der bisher keine Farbe bekannt ist, sowie weißen Schuhen.

Auffällig an den Mann ist laut Polizei sein sogenannter Henri-Quatre-Bart gewesen, also ein Bart, der um den Mund herum verläuft und rasierte Wangenpartien hat. Der Schauspieler Brad Pitt oder der frühere Sportschau-Moderator Heribert Faßbender tragen oder trugen solche Bärte.

Täter flüchtet mit BMW

Der Unbekannte hatte am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Bäckereifiliale in der Straße Am Mittelfeld ausgeraubt, die sich in einem Discountmarkt nahe der Autobahnabfahrt SangerhausenSüd befindet. Der Unbekannte bedrohte zwei Verkäuferinnen mit einer „augenscheinlichen Pistole“, wie die Polizei mitteilte. Die Frauen erlitten einem Schock.

Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete in einem BMW in nördliche Richtung über die B86. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Der Fall wird mittlerweile vom Fachkommissariat 3 der Polizeiinspektion in Halle bearbeitet. Es befasst sich mit Banden- und Eigentumskriminalität.

Hinweise zu dem Mann an die Polizei unter Telefon: 03475/67 02 93.