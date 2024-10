Mit einer Pistole hat ein Unbekannter am Sonntagvormittag eine Bäckerei überfallen, die sich in einem Discounter nahe der Autobahn-Abfahrt Sangerhausen-Süd befindet. Die Fahndung läuft. Die Kripo bittet um Hinweise.

Nahe der A38 mit Waffe in Laden marschiert

Oberröblingen/Sangerhausen - Unter Vorhalt einer Pistole hat ein Unbekannter am Sonntagvormittag eine Bäckereifiliale in der Straße Am Mittelfeld im Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen überfallen.