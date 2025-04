„Bergmannsklause“ hat neuen Betreiber Nach Insolvenz - Gastronomie in Wettelrode und Sangerhausen vor dem Neustart

Am morgigen Mittwoch geht es los. Die Rosenstadt GmbH betreibt nun die Gaststätten am Röhrigschacht in Wettelrode und im Sangerhäuser Rosarium wieder selbst. Was die Firma alles plant.