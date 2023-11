Die Göpenstraße in Sangerhausen musste aufgrund einer Havarie gesperrt werden. Die Reparaturen gingen schneller als geplant vonstatten.

Nach Havarie - Göpenstraße in Sangerhausen ist nach Sperrung wieder frei

Archivbild - Blick auf die Göpenstraße in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Das ging schnell: Die Baufirma hat die Havarie an einem Abwasserrohr in der Sangerhäuser Göpenstraße schnell beseitigt. Die Stadtverwaltung hat die Vollsperrung in Höhe der Hausnummer 6 bereits Donnerstagmittag wieder aufheben können.

Die Umleitungsbeschilderung über die Alte Magdeburger Straße werde abmontiert, „Es kann also wieder wie gewohnt gefahren werden“, sagte Stadtsprecherin Marina Becker. Ursprünglich war die Sperrung bis 8. Dezember geplant gewesen.