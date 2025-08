Mitte Mai wurde die MZ-Lokalredaktion in Sangerhausen durch eine Explosion stark beschädigt. Jetzt hat die Kripo weitere Vernehmungen angesetzt.

Nach Explosion an MZ-Redaktion in Sangerhausen - Wie der Stand der Ermittlungen ist

So sah es nach der Explosion in der Grauengasse aus.

Sangerhausen/MZ. - Zweieinhalb Monate nach der Explosion an der MZ-Lokalredaktion in Sangerhausen ist weiter offen, wer die Detonation ausgelöst hat. Die Ermittlungen der Kripo in dem Fall laufen aber noch. „Der zuständige Sachbearbeiter hat weitere Vernehmungen anberaumt“, sagte Polizeisprecherin Grit Kilian-Moritz.