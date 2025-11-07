In der virtuellen Schau im Allstedter Ratskeller können spontane Besucher im November an mehreren Tagen in Spielszenen mit dem Reformator abtauchen.

Multimedia-Schau zu Müntzer im Ratskeller Allstedt mit mehr Öffnungszeit

Im Ratskeller kann man mit VR-Brillen in Müntzers Zeit abtauchen.

Allstedt/MZ. - Bisher fristet sie eher ein Dornröschendasein – die neue Multimedia-Ausstellung im Allstedter Ratskeller. Im August hatte die Stadt die außergewöhnliche Schau eröffnet, die es Besuchern erlaubt, sich an mehreren Stationen mit Hilfe von VR-Brillen auf eine Reise zurück in Müntzers Zeit zu begeben.