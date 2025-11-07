Ehrenamtliche retten Ausstellung Multimedia-Schau zu Müntzer im Ratskeller Allstedt mit mehr Öffnungszeit
In der virtuellen Schau im Allstedter Ratskeller können spontane Besucher im November an mehreren Tagen in Spielszenen mit dem Reformator abtauchen.
07.11.2025, 17:44
Allstedt/MZ. - Bisher fristet sie eher ein Dornröschendasein – die neue Multimedia-Ausstellung im Allstedter Ratskeller. Im August hatte die Stadt die außergewöhnliche Schau eröffnet, die es Besuchern erlaubt, sich an mehreren Stationen mit Hilfe von VR-Brillen auf eine Reise zurück in Müntzers Zeit zu begeben.