  4. Ehrenamtliche retten Ausstellung: Multimedia-Schau zu Müntzer im Ratskeller Allstedt mit mehr Öffnungszeit

In der virtuellen Schau im Allstedter Ratskeller können spontane Besucher im November an mehreren Tagen in Spielszenen mit dem Reformator abtauchen.

Von Grit Pommer 07.11.2025, 17:44
Im Ratskeller kann man mit VR-Brillen in Müntzers Zeit abtauchen.
Im Ratskeller kann man mit VR-Brillen in Müntzers Zeit abtauchen. Foto: Daniel Kirchner

Allstedt/MZ. - Bisher fristet sie eher ein Dornröschendasein – die neue Multimedia-Ausstellung im Allstedter Ratskeller. Im August hatte die Stadt die außergewöhnliche Schau eröffnet, die es Besuchern erlaubt, sich an mehreren Stationen mit Hilfe von VR-Brillen auf eine Reise zurück in Müntzers Zeit zu begeben.