Nach einem nächtlichen Einbruch in Heygendorf sucht die Nordhäuser Kripo öffentlich nach einem Mann, der mit einer gestohlenen Geldkarte 900 Euro abgehoben haben soll. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einer der Diebe hob in der Sparkassenfiliale in Allstedt Geld mit der gestohlenen Karte ab. Allerdings ist die Qualität der Aufnahme miserabel.

Heygendorf/Allstedt/MZ. - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im benachbarten Kyffhäuserkreis fahndet die Nordhäuser Kripo jetzt öffentlich nach einem Verdächtigen.

In der Nacht vom 6. Dezember 2025, 23 Uhr, zum 7. Dezember 2025, 5.30 Uhr, hatten sich bislang unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hauses in der Friedensstraße in Heygendorf verschafft. Während die Bewohner schliefen, durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten mehrere Geldkarten.

900 Euro am Automaten in Allstedt abgehoben

Bereits am Nachmittag des 7. Dezembers 2025, 15.59 Uhr, setzte einer der mutmaßlichen Täter eine der gestohlenen Karten ein. An einem Geldautomaten der Sparkasse Mansfeld-Südharz in der Breiten Straße in Allstedt hob der Mann erfolgreich 900 Euro ab. Dabei wurde der Verdächtige von der Sicherheitskamera des Geldinstituts gefilmt. Allerdings ist die Aufnahme aufgrund ihrer schlechten Qualität nicht sehr aussagekräftig.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Das Aktenzeichen lautet: 0323424/2025.

Die Ermittler fragen jetzt: Wer erkennt den Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder zu seiner Identität machen?