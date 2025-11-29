weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Moderückkehr nach Sangerhausen: „Mister*Lady“ eröffnet in Sangerhausen neu – aber nicht in der Innenstadt

Viele Jahre gehörte das Modegeschäft zur Göpenstraße im Zentrum von Sangerhausen, bis es 2024 seine Türen schloss. Nun wagt die Kette einen Neustart - mit Rabatten zur Eröffnung.

Von Frank Schedwill 29.11.2025, 06:00
Die Leuchtreklame funktioniert schon: Der neue „Mister*Lady“-Jeansladen öffnet am Donnerstag im Sangerhäuser Helme-Park.
Sangerhausen/MZ. - Das Unternehmen ist ein alter Bekannter in Sangerhausen, wenn man das so sagen kann: Denn bis zur Schließung im September 2024 betrieb das Modegeschäft „Mister*Lady“ viele Jahre lang eine Filiale in der Göpenstraße im Zentrum.