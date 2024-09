Allstedt/MZ. - Aller guten Dinge sind nicht immer drei, sondern manchmal vier: In Kürze wird der Kreisanglerverein Sangerhausen seinen vierten Behindertenangelplatz nutzen können. Er entsteht in Allstedt am Neuvorwerksteich. Wie der Vorsitzende des Kreisanglervereins, Gerhard Jarosz, sagt, soll er zum Seniorenangeln offiziell übergeben werden. „Das findet am 12. Oktober statt.“

