Bei einer Verkehrskontrolle ging den Polizeibeamten am Samstag in Sangerhausen ein Mann ins Netz, der mit 2,12 Promille Atemalkohol unterwegs war.

In Sangerhausen wurde ein Autofahrer mit 2,12 Promille angehalten.

Sangerhausen/MZ. - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Samstagvormittag ein 47-jähriger Pkw-Fahrer durch die Polizei mithilfe des „STOP“-Signals in der Riestedter Straße in Sangerhausen angehalten worden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2,12 Promille.

Die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wurden eingeleitet, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.