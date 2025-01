Made in Germany: Wie die Oberröblinger Firma Salux mit umweltfreundlichen Materialien den Markt erobern will

Oberröblingen/MZ. - Der Kasten ist vielleicht 1,20 Meter hoch und sieht mit seinem grau lackierten Metallgehäuse völlig unspektakulär aus. Innen drin allerdings geht es ganz schön rund: Innerhalb von Stunden gibt es hier so viel Sonne, Regen und Tau wie draußen in Wochen und Monaten. Der Kasten ist ein Schnellbewitterungsgerät und steht im Entwicklungslabor der Salux GmbH in Oberröblingen. Oder, wie Geschäftsführer Wolfgang von Lien es mit einem Schmunzeln nennt, in „Anjas Hexenküche“.