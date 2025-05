Pouch/MZ. - Der Goitzsche-Marathon 2025 war eine Veranstaltung der Rekorde. Mit mehr als 2.500 Teilnehmern starteten so viele wie nie zuvor zum Lauf am See. Die Top-Athleten sorgten zudem für eine ganze Reihe an Streckenrekorden. Und sie warben allesamt für eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht. Yvonne van Vlerken, Welt- und Europameisterin im Triathlon wurde im Ziel deutlich. „Der Marathon muss bleiben.“

So sicher ist das allerdings nicht. Die Organisatoren um Lars Schindler und Jörg Lipka vom Dachverband Goitzsche Sport und Kultur hatten im Vorfeld der Veranstaltung auf den zunehmenden finanziellen Druck hingewiesen, von umfangreicheren sicherheitstechnischen Auflagen und vom Ausbleiben von Sponsoren gesprochen.

Die deutlichen Worte wurden auch in der Gemeinde Muldestausee gehört. Dort ist man nicht nur gern Gastgeber der Massenveranstaltung, die zu großen Teilen über das Gemeindegebiet führt. Man identifiziert sich auch mit dem Spektakel. „Retten wir unseren Marathon“, haben Sportbegeisterte um Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und den Jugendgemeinderat über einen Spendenaufruf geschrieben und ein klares Ziel ausgegeben. „Das Defizit von knapp 20.000 Euro gilt es zu schließen. Damit wir alle auch nächstes Jahr das Event noch erleben und mitmachen können.“ Gleichzeitig machen die Initiatoren der Spendenaktion eine einfache Rechnung auf. „Bei über 2.200 Läuferinnen und Läufern dieses Jahr, wäre bei knapp zehn Euro pro Nase das Ziel sehr schnell erreicht.“

Der Ruf nach Hilfe geht indes nicht nur an die sportlich Aktiven. Er soll von möglichst vielen Leuten gehört werden. Alter, Wohnort und Lauffreude hin oder her. Es gehe um den Fortbestand des Marathons, der der ganzen Region gut zu Gesicht stehe, heißt es aus der Gemeinde Muldestausee.

Spenden können an die Gemeinde Muldestausee unter Angabe des Stichwortes Goitzsche Marathon und des Namens gezahlt werden. Auskunft unter Tel.: 03493/9299 50.