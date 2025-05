859 PS gegen Raupenplage Mit Video: Spektakulärer Helikoptereinsatz soll gefährliche Raupen in Jessen stoppen

Zahlreiche tiefe Helikopterflüge über Jessen sollen gefährliche Schädlinge stoppen. Warum trotz Vorjahreseinsatzes erneut gesprüht werden muss und was die Aktion in Jessen so aufwendig macht.