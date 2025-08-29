Auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser gibt es derzeit umfangreiche Sperrungen. Ein Lkw hat seine aus Klärschlamm bestehende Ladung verloren.

Kelbra/Oldisleben/MZ. - Seit Freitagvormittag gibt es auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser umfangreiche Straßensperrungen, teilte die Nordhäuser Polizei mit. Ein Lkw hat zwischen Kelbra und Oldisleben teilweise seine aus Klärschlamm bestehende Ladung verloren und auf der Fahrbahn verteilt.

Dauer der Sperrung noch offen

Ein sicherer Verkehrsfluss sei deshalb nicht mehr gewährleistet. Der Klärschlamm müsse erst durch den sogenannten Straßenbaulastträger und die örtlichen Feuerwehren vollständig beseitigt werden, bevor die Fahrbahn wieder ohne Beeinträchtigungen befahren werden kann, sagte ein Sprecher. Unklar war am Freitagnachmittag, wie lange die Räumarbeiten noch andauern.