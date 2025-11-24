weather bedeckt
  4. Kirche Sankt Wigberti in Thürungen: Letzter Bauabschnitt an der Außenhaut der Kirche in Thürungen - Was derzeit dort gemacht wird

Lotto Sachsen-Anhalt und Stiftung Kiba geben Geld für die Sanierung der Kirchenanbauten an der Thürunger Kirche.

Von Steffi Rohland 24.11.2025, 10:00
Die letzten Arbeiten an der Außenhülle der Kirche in Thürungen.
Thürungen - Vor wenigen Wochen konnte mit dem letzten Bauabschnitt an der Außenhülle der Sankt-Wigberti-Kirche in Thürungen begonnen werden. Wie Pfarrerin Mareike Blischke mitteilt, werden seit Oktober der südliche Sakristeianbau und die beiden Filialtürme des Kirchturms saniert.