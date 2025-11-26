„Alles muss raus!“: Der Check-in-Store am Kornmarkt in Sangerhausen schließt Ende Dezember nach fast 20 Jahren. Auch EB-Design und ein weiteres Geschäft kündigen das Aus an. Der Innenstadt droht neuer Leerstand.

Drei Geschäfte im Sangerhäuser Zentrum geben auf - was dahinter steckt

Knallrote Schilder kündigen das Ende des Check-in-Stores in Sangerhausen an.

Sangerhausen/MZ. - „Alles muss raus. Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe steht auf knallroten Plakaten“, die in den Schaufenstern hängen. Der direkt neben dem Kino am Sangerhäuser Kornmarkt gelegene Bekleidungsgeschäft Check-in-Store in Sangerhausen schließt Ende des Jahres seine Türen.