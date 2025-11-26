Sicherheitskonzepte und Haftungsfragen Alles anders: Wie die Ascherslebener Ortsteile versuchen, ihre Weihnachtsmärkte zu organisieren

Jetzt kommt die Zeit der Weihnachtsmärkte auch in den Ascherslebener Ortsteilen. Für Vereine oder Privatpersonen, die als Veranstalter auftreten müssen, ist es schwer, für Sicherheit zu sorgen.