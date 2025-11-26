weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
Jetzt kommt die Zeit der Weihnachtsmärkte auch in den Ascherslebener Ortsteilen. Für Vereine oder Privatpersonen, die als Veranstalter auftreten müssen, ist es schwer, für Sicherheit zu sorgen.

Von Detlef Anders und Kerstin Beier 26.11.2025, 08:15
Die zu Winningens 1.050-Jahr-Feier mit Dorfmotiven gestaltete Mauer aus Silo-Teilen soll für den Weihnachtsmarkt demontiert werden.
Die zu Winningens 1.050-Jahr-Feier mit Dorfmotiven gestaltete Mauer aus Silo-Teilen soll für den Weihnachtsmarkt demontiert werden. (Foto: Frank Gehrmann)

Winningen/Neu Königsaue/MZ - An einem Tag im Advent findet in Winningen ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Teichberg statt. Am 13. Dezember soll er zum fünften Mal Besucher anlocken und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Ein paar Buden mit Glühwein, Gegrilltem und Backwerk. Eine Möglichkeit also, dass sich die Dorfbewohner in der Vorweihnachtszeit treffen und unterhalten können. Und das ist nicht nur in Winningen so, sondern auch in vielen anderen Orten rund um Aschersleben.