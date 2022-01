Lebenszeichen von IS-Frau: Leonora aus Sangerhausen aufgetaucht - sie will nach Hause

Sangerhausen - Vor fast vier Jahren schloss sich die damals 15-jährige Leonora aus Sangerhausen der Terrormiliz an. Jetzt taucht sie wieder auf - und will nach Hause.

Die vor fast vier Jahren zum sogenannten Islamischen Staat (IS) nach Syrien geflohene Schülerin aus Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) lebt offenbar und will zurück nach Hause.

Die heute 19-jährige Leonora aus dem Ortsteil Breitenbach wurde von Mitgliedern der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die an der Grenze zum Irak gegen die Terrormiliz kämpft, zusammen mit ihrem Ehemann, dem Zeitzer Dschihadisten Martin Lemke, gefangen genommen. Das melden übereinstimmend die Nachrichtenagentur AFP, der Fernsehsender Euronews sowie die Bild-Zeitung und die „Welt“.

Bekannte aus dem Umfeld der Familie von Leonora bestätigten zudem ihre Identität auf Bildern, die ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in dem Dorf Baghuz an der Grenze zwischen Syrien und Irak aufgenommen hat. Eine offizielle Aussage durch die deutschen Behörden steht derzeit noch aus.

Allerdings erklärte Andreas von Koß, Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt, dass die aktuellen Fotos und der Bericht authentisch wirken: „Es klingt sehr echt. Wir warten jetzt auf eine Bestätigung durch das Auswärtige Amt“. So weit wollte ein Sprecher der Behörde am Sonntagnachmittag noch nicht gehen: „Uns sind die Berichte bekannt. Das Auswärtige Amt hat derzeit keine eigenen Kenntnisse dazu.“

Junge IS-Anhängerin aus Sangerhausen in Syrien gefangen genommen

Laut Aussagen von Leonora gegenüber AFP sei sie mit ihrem Kind, ihrem Ehemann Lemke und dessen zweiter Frau Sabina aus Baghuz, der letzten, schwer umkämpften IS-Hochburg in Syrien, geflohen und kurz danach gefangen genommen worden. Nach ihrer Festnahme wurden sie zunächst genau durchsucht und verhört, bevor ihr Mann in ein Gefängnis und die Frauen und Kinder in Lager im Norden Syriens gebracht worden sind.

Die damals 15-Jährige war Anfang März 2015 mit einer 18-jährigen Freundin aus Thüringen vom Flughafen Frankfurt (Main) aus in die Türkei geflogen und danach weiter nach Syrien gereist, um sich der Terrormiliz anzuschließen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes aus dieser Zeit hatte sich die Schülerin in sozialen Netzwerken im Internet mehr und mehr dem Islam zugewandt. Laut damaligen Aussagen von Andreas von Koß hatte sich das Mädchen schon vor ihrer Flucht seit längerer Zeit für den Islam interessiert. Nach MZ-Informationen soll sie von ihren Internet-Kontakten über mehrere Monate hinweg regelrecht radikalisiert worden sein. So habe sie in verschiedenen Nachrichten beispielsweise Sympathien für den brutalen Terror des „Islamischen Staats“ erkennen lassen.

Nach Hause: 19-Jährige hofft auf eine Rückkehr in deutsche Heimat

Das bereut die 19-Jährige nun offenbar und hofft auf eine Rückkehr nach Hause. „Ich will nach Deutschland zu meiner Familie, zurück zu meinem alten Leben. Ich weiß nun, dass es ein Fehler war“, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. „Ich war ein wenig naiv. Ich war gerade erst zwei Monate zum Islam konvertiert“, sagt sie heute über ihre Entscheidung, sich der Extremistengruppe anzuschließen.

In Breitenbach, einem Ortsteil von Sangerhausen mit etwa 200 Einwohnern, ist die Nachricht inzwischen das Dorfgespräch Nummer eins. Ortsbürgermeisterin Cornelia Liebau (CDU) freut sich mit der Familie: „Es ist eine schöne Nachricht, dass Leonora noch lebt. Da fällt einem ein Stein vom Herzen, dass das Mädchen in den Wirren des Bürgerkriegs in Syrien nicht verschüttgegangen ist.“ Sie würde die junge Mutter trotz ihres Aufenthalts beim IS in Breitenbach auch wieder aufnehmen. „Ich denke, sie ist bei uns willkommen im Ort.“ (mz/afp)