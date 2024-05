Landrat bittet um Achtsamkeit - Dennoch: Keine erhöhte Hochwassergefahr in Mansfeld-Südharz

Wetter am Wochenende

Symbolfoto - Am Wochenende wurde starke Regenfäller vorhergesagt.

Sangerhausen/MZ. - Angesichts der vorhergesagten starken Regenfälle über das Wochenende bittet Landrat André Schröder (CDU) um Achtsamkeit in der Bevölkerung. Gleichzeitig sei mit Blick auf den Füllstand der Talsperre in Kelbra und den Pegelständen an den Flüssen nicht von einer erhöhten Gefahrenlage auszugehen.

Bei den avisierten Niederschlagsmengen von 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter solle aber niemand die Macht des Wassers unterschätzen. Überflutete Wege seien vereinzelt möglich. Dennoch, sagt Schröder, sei man sei weit weg von den Schadensbildern, wie sie über den Jahreswechsel beim Helme-Hochwasser zu erleben waren.

Der Flussbereich Sangerhausen sei in Bereitschaft, um bei Bedarf in Abstimmungen mit dem Talsperrenbetrieb entsprechende Steuerungsmaßnahmen an den wasserwirtschaftlichen Anlagen durchführen zu können.