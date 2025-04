30.000 Senioren angeschrieben Landesweit bisher einmalig - Polizei geht in MSH mit Großaktion gegen Trickbetrüger vor

Die Polizei geht in die Offensive: Sie will Senioren in Mansfeld-Südharz besser vor Trickbetrügern schützen. Sie schreibt deshalb alle über 70-Jährigen an. Was eine ähnliche Aktion woanders gebracht hat.