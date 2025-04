Falsche Ableser unterwegs Fünfstellige Bargeldsumme weg - Erneut Seniorin in Sangerhausen bestohlen

Die Kripo warnt vor Betrügern, die in Sangerhausen angeblich Wärmezähler an Heizkörpern ablesen wollen. Sie haben jetzt einer 80-Jährigen eine fünfstellige Bargeldsumme gestohlen. An Montag hatte es bereits einem ähnlichen Fall gegeben.