Sangerhausen - Die Polizei hat am Montag in Sangerhausen ein mutmaßliches Diebespärchen gefasst. Der Mann (25) und die Frau (34) sollen sich am Vormittag unter dem Vorwand, Wärmezähler der Heizkörper ablesen zu wollen, Zutritt zu einer Wohnung einer 85-jährigen Seniorin in der Otto-Nuschke-Straße verschafft haben.