Sangerhausen - Ein Tisch hindert die Besucher geradewegs in die Ausstellung der Künstlerin Claudia Katrin Leyh in der Sangerhäuser Marienkirche zu gehen. „Das ist so gewollt“, sagt Siegbert Grießer, Vorsitzender des Kulturvereins Armer Kasten. „Hier sollte eigentlich das Original des Beamtenkarussells stehen. Aber die Stadt Erfurt hat es vor vier Wochen gekauft.“ Deshalb stehen die Herren „kömmer heute nich entscheiden“, „mir sinn die Hände gebunden“ und „nich mein Verantwortungsbereich“ als Kopie da.

