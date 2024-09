In Allstedt bietet die Kulturstiftung zum Denkmaltag wieder Führungen an. Eine Anmeldung dafür ist erforderlich.

In Allstedt bietet die Kulturstiftung zum Denkmaltag wieder Führungen an.

Allstedt/MZ. - Zum Tag des offenen Denkmals laden viele Ausflugsziele am kommenden Sonntag wieder mit besonderen Angeboten zu einem neugierigen Blick hinter die Kulissen ein. Auch auf Schloss Allstedt bietet die Kunststiftung Sachsen-Anhalt am 8. September wieder Führungen über die Baustelle an, die das Museum seit mehr als zwei Jahren ist.

Tibor Balogh, der bei der Stiftung für das Bauprojekt in Allstedt verantwortlich ist, und Museumsleiter Nico Schwerdt erklären, wann in welchen Räumen welche Sanierungsarbeiten laufen sollen und warum es so lange gedauert hat, die Bauarbeiten im Denkmal zu planen und vorzubereiten.

›› Anmeldung unter [email protected]

Denn an die Stiftung ist Schloss Allstedt schon Anfang 2023 übergegangen. Zuvor hatte die Burg- und Schlossanlage der Stadt Allstedt und zum Teil einem Privatbesitzer gehört.

Im Juli hatte Balogh den Baustart für September angekündigt, Aus einem gemeinsamen Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt für kulturhistorisch besonders bedeutsame Denkmale stehen für Allstedt rund neun Millionen Euro bereit.

Damit sollen die dringendsten Arbeiten zur Sicherung der Bausubstanz und zur Anpassung der Anlage an die aktuellen Sicherheitsbestimmungen für den Besucherverkehr finanziert werden. Schon am Denkmaltag 2023 hatte die Kulturstiftung Führungen angeboten, viele Interessenten nutzten die Gelegenheit. Diesmal soll es sogar hinab in die Gewölbekeller des Schlosses gehen.

Die drei Führungen unter dem Motto „Vorsicht Baustelle!“ starten um 11, 13 und 15 Uhr. Die Stiftung bittet Interessenten, sich kurz per Mail anzumelden. Am Dienstag waren noch für alle Uhrzeiten Plätze frei, wie es auf MZ-Anfrage hieß.