Eine ganze Reihe Bäume entlang der Gonna-Mauer beziehungsweise an der Straße Mühlendamm in Sangerhausen sind abgestorben oder vertrocknet. Wird es Ersatzpflanzungen geben?

Kritik am Zustand der Bäume in Sangerhausen - Wann kommen die Ersatzpflanzungen?

Missstand in der Rosenstadt

Eine ganze Reihe Bäume am Parkplatz Innenstadt Nord in Sangerhausen sind verdorrt.

Sangerhausen/MZ. - Der Zustand vieler Bäume am neuen Platz zwischen Parkplatz „Innenstadt Nord“ und der Gonna in Sangerhausen sorgt seit Monaten für Kritik. Eine ganze Reihe Bäume sind entlang der Gonna-Mauer beziehungsweise an der Straße Mühlendamm abgestorben oder vertrocknet.