Im Jahr 2023 hatte das Unternehmen Lucresta seine millionenschweren Pläne in Allstedt vorgestellt. Wie ist der aktuelle Stand?

Kommt sie noch, die große Biomethangas-Anlage bei Allstedt?

So könnte die bei Nienstedt geplante Bio-Methangas- und Bio-Ethanol-Anlage aussehen. Das Modell wurde im Dezember 2023 bei der Bürgerversammlung in Allstedt gezeigt.

Allstedt/MZ. - Die Pläne hatten 2023 in Nienstedt und Wolferstedt für Aufsehen und auch für einige Aufregung gesorgt: Das Unternehmen Lucresta will zwischen der Nienstedter Schachthalde und der Autobahn 38 einen Gewerbepark errichten - mit einer großen Biomethangas-Anlage als Herzstück.