Pläne 2023 vorgestellt Kommt sie noch, die große Biomethangas-Anlage bei Allstedt?
Im Jahr 2023 hatte das Unternehmen Lucresta seine millionenschweren Pläne in Allstedt vorgestellt. Wie ist der aktuelle Stand?
08.01.2026, 15:41
Allstedt/MZ. - Die Pläne hatten 2023 in Nienstedt und Wolferstedt für Aufsehen und auch für einige Aufregung gesorgt: Das Unternehmen Lucresta will zwischen der Nienstedter Schachthalde und der Autobahn 38 einen Gewerbepark errichten - mit einer großen Biomethangas-Anlage als Herzstück.