weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Pläne 2023 vorgestellt: Kommt sie noch, die große Biomethangas-Anlage bei Allstedt?

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Pläne 2023 vorgestellt Kommt sie noch, die große Biomethangas-Anlage bei Allstedt?

Im Jahr 2023 hatte das Unternehmen Lucresta seine millionenschweren Pläne in Allstedt vorgestellt. Wie ist der aktuelle Stand?

Von Grit Pommer 08.01.2026, 15:41
So könnte die bei Nienstedt geplante Bio-Methangas- und Bio-Ethanol-Anlage aussehen. Das Modell wurde im Dezember 2023 bei der Bürgerversammlung in Allstedt gezeigt.
So könnte die bei Nienstedt geplante Bio-Methangas- und Bio-Ethanol-Anlage aussehen. Das Modell wurde im Dezember 2023 bei der Bürgerversammlung in Allstedt gezeigt. Foto: G. Pommer

Allstedt/MZ. - Die Pläne hatten 2023 in Nienstedt und Wolferstedt für Aufsehen und auch für einige Aufregung gesorgt: Das Unternehmen Lucresta will zwischen der Nienstedter Schachthalde und der Autobahn 38 einen Gewerbepark errichten - mit einer großen Biomethangas-Anlage als Herzstück.