Was das Unternehmen Lucresta an der Autobahnauffahrt Allstedt plant und welche Rolle besondere Biotechnologie-Patente dabei spielen.

So könnte die an der A38 bei Nienstedt geplante Bio-Methangas- und Bio-Ethanol-Anlage aussehen. Das Modell wurde jetzt in Allstedt gezeigt.

Allstedt/MZ. - Was steckt hinter den Plänen für ein neues Gewerbegebiet mit riesiger Bio-Methangasanlage an der Nienstedter Schachthalde? Rund 50 Interessenten wollten das wissen und kamen am Donnerstagabend zur Einwohnerversammlung in die Allstedter Zweifeldhalle.