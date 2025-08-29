Kobermännchenfest in Sangerhausen Viele Straßen bereits ab Montag dicht - Worauf sich Autofahrer einstellen müssen
Zum Kobermännchenfest in Sangerhausen kommt es ab 1. September zu zahlreichen Straßensperrungen. Betroffen sind zentrale Verkehrsachsen, Stadtbuslinien und Halteverbote. Was Autofahrer und Besucher jetzt wissen müssen, im Überblick.
Aktualisiert: 30.08.2025, 12:32
Sangerhausen/MZ. - Achtung Autofahrer: Aufgrund des bevorstehenden Kobermännchenfests vom 5. bis 7. September wird es in Sangerhausen eine ganze Reihe Straßensperrungen geben.