weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Kobermännchenfest bringt Straßensperrungen in Sangerhausen

Kobermännchenfest in Sangerhausen Viele Straßen bereits ab Montag dicht - Worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Zum Kobermännchenfest in Sangerhausen kommt es ab 1. September zu zahlreichen Straßensperrungen. Betroffen sind zentrale Verkehrsachsen, Stadtbuslinien und Halteverbote. Was Autofahrer und Besucher jetzt wissen müssen, im Überblick.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 30.08.2025, 12:32
Ab Montag werden aufgrund des Kobermännchenfests viele Straßen in Sangerhausen gesperrt.
Ab Montag werden aufgrund des Kobermännchenfests viele Straßen in Sangerhausen gesperrt. (Foto: Andreas Richter)

Sangerhausen/MZ. - Achtung Autofahrer: Aufgrund des bevorstehenden Kobermännchenfests vom 5. bis 7. September wird es in Sangerhausen eine ganze Reihe Straßensperrungen geben.