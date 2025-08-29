Kobermännchenfest in Sangerhausen Viele Straßen bereits ab Montag dicht - Worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Zum Kobermännchenfest in Sangerhausen kommt es ab 1. September zu zahlreichen Straßensperrungen. Betroffen sind zentrale Verkehrsachsen, Stadtbuslinien und Halteverbote. Was Autofahrer und Besucher jetzt wissen müssen, im Überblick.