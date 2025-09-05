Auf Facebook macht eine Nachricht über ein angeblich in Sangerhausen gekidnapptes sechsjähriges Mädchen die Runde. Warum die Polizei davor warnt, solche Meldungen zu teilen.

Mit vermeintlichen Bildern von entführten Mädchen versuchen Betrüger private Daten zu ergaunern. So einen Fall gab es jetzt auch in Sangerhausen. Alles Fake, sagt die Polizei.

Sangerhausen/MZ. - Die angeblichen Opfer heißen „Mia Müller“, „Mia Weber“ oder „Clara Schulz“. Auf Facebook machen Meldungen über mutmaßliche Kindesentführungen in verschiedenen Städten die Runde. Was sie alle eint: Es ist Betrug.