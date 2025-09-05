weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Polizei warnt: Kindesentführung in Sangerhausen erfunden - Phishing-Alarm

„Mia Müller“ angeblich verschwunden Angebliche Kindesentführung in Sangerhausen: Polizei warnt vor Falschmeldungen

Auf Facebook macht eine Nachricht über ein angeblich in Sangerhausen gekidnapptes sechsjähriges Mädchen die Runde. Warum die Polizei davor warnt, solche Meldungen zu teilen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 05.09.2025, 15:56
Mit vermeintlichen Bildern von entführten Mädchen versuchen Betrüger private Daten zu ergaunern. So einen Fall gab es jetzt auch in Sangerhausen. Alles Fake, sagt die Polizei. 
Mit vermeintlichen Bildern von entführten Mädchen versuchen Betrüger private Daten zu ergaunern. So einen Fall gab es jetzt auch in Sangerhausen. Alles Fake, sagt die Polizei.  Foto: dpa

Sangerhausen/MZ. - Die angeblichen Opfer heißen „Mia Müller“, „Mia Weber“ oder „Clara Schulz“. Auf Facebook machen Meldungen über mutmaßliche Kindesentführungen in verschiedenen Städten die Runde. Was sie alle eint: Es ist Betrug.