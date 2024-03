Riethnordhausen/MZ. - Da staunten die Mädchen und Jungen der Kita „Pusteblume“ in Riethnordhausen: Als sie nach dem Mittagsschlaf noch einmal draußen spielen durften, bis die Eltern sie abholten, standen da plötzlich neue Sitzbänke und Tische auf dem Hof.

Spenden bei Aufführung gesammelt

Still und heimlich hatten Eltern sie kurz zuvor aufgestellt. Da ließ es sich keiner nehmen, um Platz zu nehmen, um fürs Kita-Tagebuch auf dem Foto zu sein. Finanziert wurden die Sitzgruppen auch durch die Eltern.

„Im vergangenen Dezember hatten Eltern der Kinder wieder ein Märchenstück aufgeführt“, sagt Michael Tröster, der auch Gemeindevertreter ist. „Dabei wurden rund dreihundert Euro an Spenden gesammelt.“ Unterstützung erhielten die Akteure auch von der Tischlerei Rüdiger, die für eine wetterfeste Grundierung sorgte und die Sitzgruppen pünktlich lieferte.

So hatten die Eltern den Kindern gleich zweimal Freude beschert, denn das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein war schon in der Vorweihnachtszeit sehr gut angekommen. „Dabei hatten auch wir viel Spaß bei den Proben und der Aufführung“, sagte Bea Tröster.

Auch Jasmin Sachs und Szofia Altenburg erinnern sich gern an die Aktion. „Wir hatten auch viele Helferinnen und Helfer im Hintergrund“, sagt Jasmin Sachs. „Schließlich musste alles vorbereitet werden.“

Gelungene Aktion der Eltern

Deshalb haben auch Einwohner, deren Kinder nicht mehr die Kindertagesstätte besuchen, die Schauspiel-Eltern unterstützt. Somit bleibt die Kita ein Mittelpunkt im Dorf. „Wir machen es nicht nur für den Kindergarten, sondern fürs ganze Dorf“, sagt Bea Tröster.

„In einem kleinen Ort muss alles Hand in Hand gehen.“ Christina Mann, die seit einem halben Jahr Leiterin der Kita „Pusteblume“ ist, lobt die gelungene Aktion der Eltern. „Wir freuen uns sehr“, sagt sie. Die Kinder hatten natürlich auch schon ganz viele Ideen, was man an den Bänken draußen veranstalten kann. Am liebsten hätten sie sofort Ostereier bemalt und gebastelt.

Erzieherin Kerstin Schäffner schlug vor, im Sommer draußen zu frühstücken. Auch für die Trinkpausen beim Spielen und Toben im Garten hat nun jeder seinen Platz. Immerhin wird den Kindern rund ums Jahr viel geboten. Kürzlich war ein Puppentheater da. Bald folgen das Frühlings- und Sommerfest. „Vielleicht werden wir mit den Kindern ein Oktoberfest feiern“, sagt Christina Mann schmunzelnd.

Die Eltern wollen auch in diesem Jahr wieder ein Märchenstück einstudieren und zugunsten der Kindertagesstätte aufführen. Mal sehen, womit die Kinder dann doppelt überrascht werden.