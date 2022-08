Kein Punkt für den MSV Eisleben - Neuzugang Watanabe lässt Kelbra jubeln

Kelbra/MZ - Eigentlich wollte der MSV Eisleben beim Start in die Saison der Fußball-Landesliga Süd zumindest einen Punkt in der Partie beim SV Kelbra entführen. Dass es dazu nicht kam, lag an einem Neuzugang aus Japan, der in der gerade begonnenen Spielserie bestimmt noch für viel Furore sorgen wird. Beim 4:1-Erfolg der Gastgeber im Sportpark „Rote Erde“ traf Rei Watanabe gleich dreimal ins Netz des Gastes.