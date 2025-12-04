Ehrenamtliche Arbeit in Sangerhausen Kaffee oder Tee und tröstende Worte
Britta Kämmerer ist Mitglied der Hospiz-Initiative Sangerhausen. Mit weiteren Ehrenamtlichen betreut sie das Trauercafé. Warum man keine Scheu haben sollte, das kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen.
04.12.2025, 10:00
Sangerhausen - Ein Artikel über die Hospiz-Initiative Sangerhausen war für Britta Kämmerer ausschlaggebend, sich in einem besonderen Ehrenamt zu engagieren. „Im Jahr 2013, mit damals 50 Jahren, hatte ich das Bedürfnis, ich wollte irgendwas, irgendjemanden wiedergeben“, sagt sie. „Mein Mann war wochentags unterwegs, zu Hause war alles geregelt.“