Der Rotary Club Sangerhausen ruft Jugendliche wieder zur Teilnahme am Wettbewerb „Junges Mammut“ auf. Angesprochen sind Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren, die sich mit Projekten in den Bereichen Bildung, Handwerk, Kunst und Kultur, Sport und Soziales beschäftigen.

Sangerhausen/MZ. - Für etwas Geld bekommen, das man ohnehin tut? So etwas gibt es tatsächlich. Und zwar seit sehr vielen Jahren. Der Sangerhäuser Rotary Club zeichnet bereits seit der Jahrtausendwende Projekte junger Leute aus. Und so wird das auch in diesem Jahr sein, wie Notar Uwe Breuer in formiert.

Er kümmert sich Jahr für Jahr um die Organisation des Wettbewerbes „Junges Mammut“ und kennt demzufolge auch schon viele der bisherigen Preisträger, die aus dem gesamten Landkreis kommen.

Geldprämie für den Sieger

Zu den Fakten: Angesprochen sind Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren, die sich mit Projekten in den Bereichen Bildung, Handwerk, Kunst und Kultur, Sport und Soziales beschäftigen. Unter allen Zusendern werden drei Geldpreise vergeben - 250 Euro, 500 Euro und für den Sieger gar 750 Euro.

„Wir möchten interessante Projekte fördern, die von Schüler, Auszubildenden und jungen Berufstätigen erbracht werden“, heißt es in der Ausschreibung. Um mal ein Gefühl für die Projekte zu bekommen, schaut die MZ an dieser Stelle zurück auf einige Preisträger: Mehrfach dabei waren die Theatergruppen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, abgeräumt haben aber auch Sportvereine wie der ASV Sangerhausen, verschiedene Ensembles der Kreismusikschule und sehr viele schulische Projekte aus dem gesamten Landkreis, wie zum Beispiel das Thema „Lutherweg“ der Levana-Schule Eisleben.

Jugendwettbewerb seit 1999

Den Rotary Club Sangerhausen gibt es seit 1992. Seit 1999 gibt es den Jugendwettbewerb „Junges Mammut“. Den Namen verdankt er dem vollständig erhaltenem Mammut-Skelett im Sangerhäuser Spengler-Museum.

Teilnehmer reichen bis zum 13. September 2024 eine erste Darstellung ihres Projektes (maximal ein A3-Seite) ein (Absender nicht vergessen) an den Rotary-Club Sangerhausen, Bahnhofstraße 9a in 06526 Sangerhausen. Die Rotarier nehmen dann mit den Bewerbern Kontakt auf.