Es hat sich eine intensive Debatte darüber entwickelt, ob Vertreter der Bundeswehr an Schulen auftreten sollen. Auch in Mansfeld-Südharz sieht man das Thema unterschiedlich.

Intensive Debatte: Was man in Mansfeld-Südharz von Auftritten der Bundeswehr an Schulen hält

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Der Vorschlag sorgt seit Tagen für Aufregung und Diskussionen: Sollen Jungoffiziere an Schulen eingeladen werden, um zu schildern, was die Bundeswehr für die Sicherheit Deutschlands macht? So lautete der Vorschlag der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), die dabei gleich noch Zivilschutzübungen anregte. Die Lehrergewerkschaft VBE sprach sich in der Folge dagegen aus, da die Arbeit an Schulen Pädagogen zu überlassen sei. Der Deutsche Lehrerverband hingegen hatte sich explizit für die Einbeziehung der Bundeswehr ausgesprochen, gerade um etwa im Politik-Unterricht die Themen Krieg und Frieden zu besprechen. Auch an den Schulen im Landkreis wird das Thema unterschiedlich bewertet.