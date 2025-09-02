Sicherheit beim Volksfest „Innenstadt absichern“ - So wird das Kobermännchenfest in Sangerhausen vor Terrorangriffen geschützt
Wie nie zuvor wird die Sicherheitsfrage beim anstehenden Kobermännchenfest in Sangerhausen eine Rolle spielen. Wie Organisator Sven-Bolko Heck in Sangerhausen Terrorangriffe wie jenen in Magdeburg verhindern will.
02.09.2025, 08:12
Sangerhausen/MZ. - Magdeburg schwebt über allem. Vergangenen Dezember raste ein Terrorist mit einem Auto über den dortigen Weihnachtsmarkt, tötete dabei sechs Menschen und verletzte rund 300.