Sicherheit beim Volksfest „Innenstadt absichern“ - So wird das Kobermännchenfest in Sangerhausen vor Terrorangriffen geschützt

Wie nie zuvor wird die Sicherheitsfrage beim anstehenden Kobermännchenfest in Sangerhausen eine Rolle spielen. Wie Organisator Sven-Bolko Heck in Sangerhausen Terrorangriffe wie jenen in Magdeburg verhindern will.