weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Sicherheit beim Volksfest: „Innenstadt absichern“ - So wird das Kobermännchenfest in Sangerhausen vor Terrorangriffen geschützt

Sicherheit beim Volksfest „Innenstadt absichern“ - So wird das Kobermännchenfest in Sangerhausen vor Terrorangriffen geschützt

Wie nie zuvor wird die Sicherheitsfrage beim anstehenden Kobermännchenfest in Sangerhausen eine Rolle spielen. Wie Organisator Sven-Bolko Heck in Sangerhausen Terrorangriffe wie jenen in Magdeburg verhindern will.

Von Joel Stubert 02.09.2025, 08:12
Das Kobermännchenfest lockte in der Vergangenheit immerviele Gäste nach Sangerhausen.
Das Kobermännchenfest lockte in der Vergangenheit immerviele Gäste nach Sangerhausen. Foto: Veranstalter

Sangerhausen/MZ. - Magdeburg schwebt über allem. Vergangenen Dezember raste ein Terrorist mit einem Auto über den dortigen Weihnachtsmarkt, tötete dabei sechs Menschen und verletzte rund 300.