In was die Gewinner des Gartenwettbewerbs ihren Preis investieren wollen

Sangerhausen/MZ. - „Wer hat für das Wetter gesorgt?“, fragt Armin Matzke fröhlich in die Runde. Denn kurz bevor sich Erhard Liebig, Peter Scheuch und Armin Matzke am Eingangstor der Kleingartenanlage „Sonnenland“ in Sangerhausen treffen, hat es noch geregnet. Aber nun blitzen sogar einige Sonnenstrahlen durch die Wolken. In Armin Matzkes Kleingarten nehmen die Gewinner der MZ-Serie „Wir gärtnern“ die Baumarkt-Gutscheine entgegen.

Und beim kurzen Treffen finden die Männer mit dem grünen Daumen sofort ein gemeinsames Thema. „Naturliebhaber kommen immer sofort ins Gespräch“, freut sich Armin Matzke und zeigt sein Kleingartenparadies, das er seit Jahrzehnten erfolgreich bewirtschaftet. Inzwischen ist der Garten winterfest, die Beete beräumt, das Vogelhäuschen abgehängt.

MZ-Serie: Sangerhäuser kümmert sich seit 60 Jahren um seinen Kleingarten

Gärtner planen bereits für die nächste Gartensaison

Aber er plant schon für die kommende Gartensaison. „Da werde ich wieder mehr Zeit in die Fruchtziehung investieren“, sagt er. Außerdem freut er sich schon auf die tierischen Gartenteichbewohner, wie die Molche, die sich jetzt irgendwo zur Winterruhe begeben haben.

Auch im Namen der anderen Preisträger bedankt er sich vor allem bei den glücklichen Händchen der Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Kastanienburg“ in Wallhausen, die als Glücksfeen die Preise gezogen haben. Dabei hofft er, genau wie die Lokalredaktion Sangerhausen, dass der gärtnerische Nachwuchs im kommenden Jahr bei einer Neuauflage der Serie „Wir gärtnern“ mitmachen werden.

Ganz nach dem Vorbild der Zwergen-Ranger aus den Kindertagesstätten „Zwergenpalais“ in Roßla, „Pfiffikus“ in Bennungen und „Thyrakids“ in Rottleberode, die im Junior-Ranger-Garten des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz Obst und Gemüse ernten.

Die Zwergen-Ranger der Kita „Pfiffikus“ aus Bennungen durften im Junior-Ranger-Garten in Roßla ernten. (Foto: Maik Schumann)

Tipps und Tricks über Gemüse- und Obstanbau austauschen

Für die Planung der Arbeiten im kommenden Gartenjahr können die Männer die Siegprämien von 25 beziehungsweise 50 Euro gut gebrauchen. Peter Scheuch aus Gonna wird sich dazu mit seiner Frau beraten, verrät er.

Sie hegt und pflegt den prächtig blühend präsentierten Gliederkaktus natürlich ebenso, wie er. Dazu gibt es auch im großen Garten in Sangerhausens Ortsteil Gonna immer viel zu tun. Auch im Garten von Erhard Liebig wird es neue Pflanzen in den Blumenkästen und Töpfen geben.

MZ-Serie: In einem Garten in Sangerhausen liegt Kräuterduft in der Luft

So zeigte die Serie „Wir gärtnern“ in diesem Jahr die ganze Bandbreite der gärtnerischen Betätigung: Vom umgestalteten Obstberg, wie im Kräuterressort am Kürbishügel, über die klassische Kleingartenparzelle bis hin zu prächtig blühenenden Kakteen.

Auch im kommenden Jahr würden wir uns über zahlreiche Zuschriften zu Blühwundern oder besonderen Ernteergebnissen bei Obst-und Gemüse freuen. Auch die Gespräche im Garten nehmen wir gern wahr. Besonders, wenn Sie uns Tipps und Tricks für unsere Leserinnen und Leser verraten.